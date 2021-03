Lombardia, Bertolaso critica l’Agenzia della Regione: il Pd lo attacca. E Salvini lo vuole candidare sindaco a Roma (Di giovedì 11 marzo 2021) “La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro!”. Così Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccini della Lombardia, prende posizione, in un post sui social, sulle disfunzioni registrate nell’ospedale del nord milanese. Le sue critiche all’Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia non sono piaciute a Vinicio Peluffo, segretario del Pd regionale: “Bertolaso ci risparmi lo scaricabarile su Aria. È tutta la gestione di Regione Lombardia un disastro senza fine, una ne pensa e cento ne sbaglia”. “Ma ancor peggio degli errori sui ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) “La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro!”. Così Guido, coordinatore del piano vaccini, prende posizione, in un post sui social, sulle disfunzioni registrate nell’ospedale del nord milanese. Le sue critiche all’Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquistinon sono piaciute a Vinicio Peluffo, segretario del Pd regionale: “ci risparmi lo scaricabarile su Aria. È tutta la gestione diun disastro senza fine, una ne pensa e cento ne sbaglia”. “Ma ancor peggio degli errori sui ...

pfmajorino : La banda dei quattro #Fontanavattene #Salvini #Bertolaso #LetiziaMoratti sta fallendo sui vaccini. Magari tra qual… - pfmajorino : La campagna vaccinale in #Lombardia è di nuovo in tilt. E non (solo) perché c'è il problema della disponibilità del… - pfmajorino : La gestione della crisi sanitaria in #Lombardia è sconcertante. Il #governoDraghi dovrebbe spingersi dove non si è… - Yogaolic : RT @MilanoSpia: Covid Lombardia, il consulente Bertolaso contro la piattaforma regionale Aria: «Ancora errori» - simolvl : presto qualcuno dica a bertolaso che il responsabile della campagna vaccinale in lombardia è bertolaso -