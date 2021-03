Lockdown totale a Pasqua | Musumeci | “Siamo d’accordo | non abbassiamo guardia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Vediamo quello che deciderà il Governo, credo che la misura adottata sarà omogenea in tutta Italia.in attesa di conoscere quale sarà la natura del provvedimento del Governo nei dettagli esul fatto che non bisogna abbassare la”. Così il presidente della Regione Sicilia, Nello, a margine di un incontro al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in riferimento alla possibile zona rossa a livello nazionale nel periodo delle festività di. “Il calo di tensione determinerebbe un passo indietro. Se la chiusura avverrà nelle giornateli – sottolinea il governatore – potremo immaginare subito dopo una graduale ma inarrestabile riapertura. Spero che presto possano arrivare i sostegni per gli operatori economici – aggiunge ...