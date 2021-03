Liverpool | Thiago dopo la vittoria contro il Lipsia | “Da adesso abbiamo un solo obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 12 marzo 2021) Reazione dei Reds.Champions League, ottavi di ritorno: Barcellona eliminato, non basta Messi. PSG eai quarti di finaleIlnon sta vivendo uno dei suoi periodi di forma migliori da quando Jurgen Klopp siede sulla panchina di Anfield. Il calcio champagne espresso da Salah e compagni nel corso delle precedenti stagioni agonistiche sembra essere ben lontano dall'attuale rendimento della rosa del patron Tom Werner. Il momentaneo piazzamento in classifica in Premier League è, anch'esso, fuorviante rispetto agli standard soliti deldegli ultimi anni. La reazione dei Reds sembra però esserci stata a seguito della convincenteilcon il conseguente passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League. Uno dei protagonisti della gara ...