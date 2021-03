Liverpool, carica Salah: “Vogliamo lottare fino alla fine in Champions. Campionato? Vediamo cosa succede” (Di giovedì 11 marzo 2021) Cambia faccia il Liverpool che in Champions League ritrova la vittoria e il conseguente passaggio del turno. Ancora un 2-0 - dopo quello dell'andata - al Lipsia e quarti di finale ottenuti. In gol Mané e Salah con l'egiziano che, al termine del match, parlando a BT Sports ha voluto caricare l'ambiente in vista del proseguimento della stagione.Liverpool, la carica di Salahcaption id="attachment 1020807" align="alignnone" width="624" Salah, Getty Images/caption"È un risultato importante, la squadra si è presentata non al massimo dopo aver subito alcune sconfitte pesanti in Campionato. Vogliamo lottare fino alla fine in questa competizione", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Cambia faccia ilche inLeague ritrova la vittoria e il conseguente passaggio del turno. Ancora un 2-0 - dopo quello dell'andata - al Lipsia e quarti di finale ottenuti. In gol Mané econ l'egiziano che, al termine del match, parlando a BT Sports ha volutore l'ambiente in vista del proseguimento della stagione., ladicaption id="attachment 1020807" align="alignnone" width="624", Getty Images/caption"È un risultato importante, la squadra si è presentata non al massimo dopo aver subito alcune sconfitte pesanti inin questa competizione", ha esordito ...

