LIVE Tirreno-Adriatico, seconda tappa in DIRETTA: sei corridori all’attacco, il gruppo lascia spazio (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Il vantaggio dei fuggitivi, al momento, è di 2’40”. 11.40 Il gruppo per ora sta lasciando spazio ai fuggitivi. 11.35 I sei battistrada sono: Simon Pellaud (Androni), Marcus Burghard (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Abanese e John Archibald (eolo kometa), Simone Velasco (Gazprom), Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert) 11.30 Sei corridori stanno provando a distanziare il resto del gruppo. 11.25 I corridori hanno ricevuto il via ufficiale. 11.20 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport. La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2021 sta per cominciare. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Il vantaggio dei fuggitivi, al momento, è di 2’40”. 11.40 Ilper ora standoai fuggitivi. 11.35 I sei battistrada sono: Simon Pellaud (Androni), Marcus Burghard (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Abanese e John Archibald (eolo kometa), Simone Velasco (Gazprom), Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert) 11.30 Seistanno provando a distanziare il resto del. 11.25 Ihanno ricevuto il via ufficiale. 11.20 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport. Ladella2021 sta per cominciare. LADELLADI ...

zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico seconda tappa in DIRETTA: i corridori sono prossimi alla partenza. Attesa battaglia tra van… - De_Stentor : Live | Volg hier de 2e etappe in de Tirreno-Adriatico - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico, seconda tappa in DIRETTA: finale per scattisti. Favoriti Alaphilippe, Van der Poel e Van Ae… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico seconda tappa in DIRETTA: finale per scattisti. Favoriti Alaphilippe Van der Poel e Van Aert… - scommesse_it : LIVE Segui la prima tappa della Tirreno-Adriatico a Lido di Camaiore -