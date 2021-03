LIVE Roma-Shakhtar Donetsk 1-0, Europa League in DIRETTA: Pellegrini porta in vantaggio i giallorossi, al termine di una splendida azione (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Si attende ora la reazione degli ospiti. 23? PellegriniIIIIIIIIII: Roma 1-0 SHAKTAR Donetsk! Grande azione dei giallorossi, tutta in velocità, col capitano che riceve una meravigliosa imbucata da parte di Pedro, che a sua volta aveva ricevuto da Mkhitaryan, per controllare e poi battere Trubin, in uscita. 21? Pellegrini ha subito un colpo nella zona del ventre. Il gioco si è un attimo fermato per ricevere delle cure, ora però il capitano della Roma si è ripreso e la partita può ricominciare. 20? Taison con la sua tecnica sta facendo impazzire i raddoppi e le coperture preventive della difesa della Roma. 17? Gran chiusura di Cristante su Junior Moraes. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Si attende ora la redegli ospiti. 23?IIIIIIIIII:1-0 SHAKTAR! Grandedei, tutta in velocità, col capitano che riceve una meravigliosa imbucata da parte di Pedro, che a sua volta aveva ricevuto da Mkhitaryan, per controllare e poi battere Trubin, in uscita. 21?ha subito un colpo nella zona del ventre. Il gioco si è un attimo fermato per ricevere delle cure, ora però il capitano dellasi è ripreso e la partita può ricominciare. 20? Taison con la sua tecnica sta facendo impazzire i raddoppi e le coperture preventive della difesa della. 17? Gran chiusura di Cristante su Junior Moraes. La ...

