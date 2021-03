LIVE Roma-Shakhtar Donetsk 0-0, Europa League in DIRETTA: Fonseca sceglie il trio offensivo formato da Pellegrini-Pedro-Mkhitaryan (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Ora le formazioni sono negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dai loro allenatori. 20.45 Squadre in campo per gli ultimi minuti del riscaldamento. 20.40 Venti minuti all’inizio del match. 20.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata degli ottavi di finale: allo stadio Olimpico, va in scena il match fra Roma e Shakhtar Donetsk. 20.00 LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCHRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. All. Fonseca Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon, Alan ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Ora le formazioni sono negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dai loro allenatori. 20.45 Squadre in campo per gli ultimi minuti del riscaldamento. 20.40 Venti minuti all’inizio del match. 20.35 Buonasera e benvenuti alladell’andata degli ottavi di finale: allo stadio Olimpico, va in scena il match fra. 20.00 LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola;. All.(4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon, Alan ...

