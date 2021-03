LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: trionfa in volata Sam Bennett! L’irlandese concede il bis. 5° Nizzolo (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 16.31 La classifica della quinta tappa della Parigi-Nizza 1 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 60 50 5:16:01 2 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 25 30 ,, 3 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 10 18 ,, 4 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 13 ,, 5 Nizzolo Giacomo Team Qhubeka ASSOS 10 ,, 6 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 7 ,, 7 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 4 ,, 8 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 3 ,, 9 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation 2 ,, 10 VAN POPPEL Danny Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1 ,, 16.28 Ottimo quinto posto per Giacomo Nizzolo. 16.26 SAM ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 16.31 La classifica delladella1 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 60 50 5:16:01 2 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 25 30 ,, 3 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 10 18 ,, 4 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 13 ,, 5Giacomo Team Qhubeka ASSOS 10 ,, 6 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 7 ,, 7 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 4 ,, 8 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 3 ,, 9 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation 2 ,, 10 VAN POPPEL Danny Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1 ,, 16.28 Ottimo quinto posto per Giacomo. 16.26 SAM ...

