LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: nuova sfida per i velocisti, Nizzolo ci prova (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Parigi-Nizza 2021. Prosegue la Corsa del Sole con una frazione nuovamente dedicata ai velocisti, almeno sulla carta. Tutto pronto per la terza volata dunque in questa edizione. 203 chilometri da Vienne a Bollène. Questa frazione non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica, se non il GPM di terza categoria della Côte de Saint-Restitut piazzato a 30 chilometri dal traguardo. Quest’ultimo potrebbe favorire qualche attacco, ma sicuramente le formazioni degli sprinter non si faranno trovare impreparate. Grande favorito ovviamente Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step), che ha dominato in lungo e in largo il primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladella2021. Prosegue la Corsa del Sole con una frazionemente dedicata ai, almeno sulla carta. Tutto pronto per la terza volata dunque in questa edizione. 203 chilometri da Vienne a Bollène. Questa frazione non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica, se non il GPM di terza categoria della Côte de Saint-Restitut piazzato a 30 chilometri dal traguardo. Quest’ultimo potrebbe favorire qualche attacco, ma sicuramente le formazioni degli sprinter non si faranno trovare impreparate. Grande favorito ovviamente Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step), che ha dominato in lungo e in largo il primo ...

