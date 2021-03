LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Vinales vola, Morbidelli 2°. Bene Bagnaia 4°, Valentino Rossi in ripresa (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57: Il colpo del Morbido! Il n.21 si porta in seconda posizione a 0?079 da Vinales e così sono ben tre le Yamaha davanti a tutti, nello spazio di un decimo, mentre Valentino Rossi in ottava piazza 0?749 sta girando su crono sul passo dell’1’55?5 facendo un lavoro diverso. 18.56: Intertempi lenti per Valentino Rossi, sulla pista di Losail anche Morbidelli. 18.54: Giro lento per Valentino Rossi che non sta tirando in questo momento. 18.52: Super Maverick Vinales! Lo spagnolo conquista la vetta con il crono di 1’53?244, precedendo di 154 millesimi Quartararo. Uno-due Yamaha davanti, mentre Valentino Rossi è settimo a 0?749 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57: Il colpo del Morbido! Il n.21 si porta in seconda posizione a 0?079 dae così sono ben tre le Yamaha davanti a tutti, nello spazio di un decimo, mentrein ottava piazza 0?749 sta girando su crono sul passo dell’1’55?5 facendo un lavoro diverso. 18.56: Intertempi lenti per, sulla pista di Losail anche. 18.54: Giro lento perche non sta tirando in questo momento. 18.52: Super Maverick! Lo spagnolo conquista la vetta con il crono di 1’53?244, precedendo di 154 millesimi Quartararo. Uno-due Yamaha davanti, mentreè settimo a 0?749 ...

