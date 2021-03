LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Valentino Rossi sale in quarta posizione, in vetta sale Quartararo! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Ancora un buon giro per Valentino Rossi che arriva al T2 con soli 115 millesimi di distacco. Al terzo settore accusa 317 millesimi, quindi chiude in 1:54.9 e non migliora Yamaha, Valentino Rossi ile birlikte ön lastikte yeni bir aero parça deniyor. #QatarTest #MotoGP pic.twitter.com/BfV0iPMa18 — MotoGP Türkiye (@mtgpturkey) March 11, 2021 15.31 Valentino Rossi migliora e si porta in settima posizione in 1:55.069, continua a spingere e piazza il suo miglior T1 a 70 millesimi, migliora nel T2 con 60 quindi arriva al T3 con 206 millesimi. Chiude il suo 19° giro in 1:54.840 ed è quarto a 292 millesimi! 15.28 Fabio ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Ancora un buon giro perche arriva al T2 con soli 115 millesimi di distacco. Al terzo settore accusa 317 millesimi, quindi chiude in 1:54.9 e non migliora Yamaha,ile birlikte ön lastikte yeni bir aero parça deniyor. #pic.twitter.com/BfV0iPMa18 —Türkiye (@mtgpturkey) March 11, 2021 15.31migliora e si porta in settimain 1:55.069, continua a spingere e piazza il suo miglior T1 a 70 millesimi, migliora nel T2 con 60 quindi arriva al T3 con 206 millesimi. Chiude il suo 19° giro in 1:54.840 ed è quarto a 292 millesimi! 15.28 Fabio ...

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: Bagnaia tallona Aleix Espargarò 5° Valentino Rossi - #MotoGP #Qatar #day-4… - Jervan000 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - RYOTO__28 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - gponedotcom : Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest s… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #LIVE #Test #Qatar, seconda giornata: la Ducati è la lepre -