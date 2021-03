LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: la Ducati sempre davanti con Bagnaia, 4° Valentino Rossi in evidenza (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24: 1’55?078 per Rossi che completa un altro giro su un ritmo interessante. 18.22: 1’54?899 per Rossi che sta sondando evidentemente la consistenza del proprio passo. 18.20: 1’54?621 per Valentino Rossi che probabilmente sta cercando di mettere insieme una serie di giri che, se mantenuto questo ritmo, potrebbe regalargli un sorriso. 18.18: 1’54?584 per Valentino Rossi che non migliora, mentre Aleix Espargaró potrebbe essere caduto, visto che l’aggiornamento del suo tempo è fermo sul nostro monitor. 18.16: Nuovamente in pista Valentino Rossi, che potrebbe lanciarsi in un nuovo time-attack! 18.14: Rossi, nella giornata di ieri, aveva sottolineato di trovarsi ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.24: 1’55?078 perche completa un altro giro su un ritmo interessante. 18.22: 1’54?899 perche sta sondando evidentemente la consistenza del proprio passo. 18.20: 1’54?621 perche probabilmente sta cercando di mettere insieme una serie di giri che, se mantenuto questo ritmo, potrebbe regalargli un sorriso. 18.18: 1’54?584 perche non migliora, mentre Aleix Espargaró potrebbe essere caduto, visto che l’aggiornamento del suo tempo è fermo sul nostro monitor. 18.16: Nuovamente in pista, che potrebbe lanciarsi in un nuovo time-attack! 18.14:, nella giornata di ieri, aveva sottolineato di trovarsi ...

TORNADO604 : RT @gponedotcom: LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quinto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si parlerà… - sportli26181512 : La MotoGP torna su Sky Sport: guarda il PROMO: Feel the super power: gli eroi della MotoGP sono tornati. L’appuntam… - gponedotcom : LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quinto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si… - gponedotcom : Bandiera rossa nei #QatarTest per una caduta di Alex Marquez, che non ha riportato conseguenze. Tutti gli aggiornam… - Ellbowslider : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… -