LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Ducati in evidenza con Bagnaia in vetta, Valentino Rossi indietro (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Riprende l’attività in pista con una certa intensità con Bagnaia, Vinales, Quartararo e Miller osservati speciali. L’australiano, velocissimo ieri, è 11° a 1?016 dal team-mate e probabilmente sta portando avanti un’altra tipologia di lavoro. 17.41: È un disco in carbonio con diametro 340 mm che, grazie al sistema di ventilazione, dovrebbe favorire un migliore scambio termico dell’impianto frenante e una migliore capacità di raffreddamento. È un’opzione soprattutto per i circuiti che richiedono grandi frenate come Spielberg, Sepang, Motegi e Buriram. 17.38: Si sa che questa pista è particolarmente esigente per i freni. Brembo ha portato in pista una nuova generazione di dischi anteriori. È una tipologia di disco che sarà a disposizione di tutti i team per la stagione 2021, caratterizzato ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43: Riprende l’attività in pista con una certa intensità con, Vinales, Quartararo e Miller osservati speciali. L’australiano, velocissimo ieri, è 11° a 1?016 dal team-mate e probabilmente sta portando avanti un’altra tipologia di lavoro. 17.41: È un disco in carbonio con diametro 340 mm che, grazie al sistema di ventilazione, dovrebbe favorire un migliore scambio termico dell’impianto frenante e una migliore capacità di raffreddamento. È un’opzione soprattutto per i circuiti che richiedono grandi frenate come Spielberg, Sepang, Motegi e Buriram. 17.38: Si sa che questa pista è particolarmente esigente per i freni. Brembo ha portato in pista una nuova generazione di dischi anteriori. È una tipologia di disco che sarà a disposizione di tutti i team per la stagione 2021, caratterizzato ...

TORNADO604 : RT @gponedotcom: LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quinto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si parlerà… - sportli26181512 : La MotoGP torna su Sky Sport: guarda il PROMO: Feel the super power: gli eroi della MotoGP sono tornati. L’appuntam… - gponedotcom : LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quinto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si… - gponedotcom : Bandiera rossa nei #QatarTest per una caduta di Alex Marquez, che non ha riportato conseguenze. Tutti gli aggiornam… - Ellbowslider : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… -