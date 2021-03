LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Bagnaia tallona Aleix Espargarò, 5° Valentino Rossi (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Bel Testa a Testa tra Bagnaia e Quartararo, con il torinese della Ducati che ha risposto prontamente al francese grazie ad un ottimo giro in 1’54?9. Attenzione però anche a Morbidelli e Pol Espargarò, molto rapidi nei primi settori… 14.35 Quartararo fa sul serio e sale subito in quarta piazza al terzo giro lanciato del giorno, fermando il cronometro in 1’55?3. 14.34 Valentino Rossi, dopo un breve passaggio in pit-lane, è tornato in pista per il secondo run di giornata in sella alla nuova M1 del Team Petronas. 14.32 In precedenza c’è stata una caduta senza conseguenze per Pol Espargarò, che sta chiaramente cercando di trovare il limite con la sua nuova Honda. 14.30 Fabio Quartararo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Bela aa trae Quartararo, con il torinese della Ducati che ha risposto prontamente al francese grazie ad un ottimo giro in 1’54?9. Attenzione però anche a Morbidelli e Pol, molto rapidi nei primi settori… 14.35 Quartararo fa sul serio e sale subito in quarta piazza al terzo giro lanciato del giorno, fermando il cronometro in 1’55?3. 14.34, dopo un breve passaggio in pit-lane, è tornato in pista per il secondo run di giornata in sella alla nuova M1 del Team Petronas. 14.32 In precedenza c’è stata una caduta senza conseguenze per Pol, che sta chiaramente cercando di trovare il limite con la sua nuova Honda. 14.30 Fabio Quartararo, ...

