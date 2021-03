LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Aprilia in vetta con Espargarò, 2° Petrucci con la KTM (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Bagnaia torna in pista per il primo vero run della sua giornata, mentre Marini si migliora ulteriormente in 1’58?0. 14.01 Marini lima otto decimi e scavalca Tsuda in 12ma piazza, ma resta molto distante dai migliori tempi di giornata. 14.00 Luca Marini non riesce ad ingranare per il momento ed è sempre 13°, con 4? di ritardo dalla vetta, ma in questo giro lanciato si sta migliorando nei primi due settori. 13.58 Pol Espargarò si dimostra subito a proprio agio con la Honda e firma il quarto tempo di giornata al secondo giro lanciato, pagando meno di 1?5 rispetto al fratello Aleix. 13.56 Pista non ancora sufficientemente performante per provare ad effettuare dei long-run rilevanti in termini di prestazione. Nelle prossime ore ci sarà sicuramente molta più azione anche in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Bagnaia torna in pista per il primo vero run della sua giornata, mentre Marini si migliora ulteriormente in 1’58?0. 14.01 Marini lima otto decimi e scavalca Tsuda in 12ma piazza, ma resta molto distante dai migliori tempi di giornata. 14.00 Luca Marini non riesce ad ingranare per il momento ed è sempre 13°, con 4? di ritardo dalla, ma in questo giro lanciato si sta migliorando nei primi due settori. 13.58 Polsi dimostra subito a proprio agio con la Honda e firma il quarto tempo di giornata al secondo giro lanciato, pagando meno di 1?5 rispetto al fratello Aleix. 13.56 Pista non ancora sufficientemente performante per provare ad effettuare dei long-run rilevanti in termini di prestazione. Nelle prossime ore ci sarà sicuramente molta più azione anche in ...

