LIVE Manchester United-Milan, Europa League in DIRETTA: il Diavolo sogna l’impresa all’Old Trafford (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester United-Milan match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2020-21, rossoneri che vogliono trovare il successo fuori casa. Modulo 4-2-3-1 per Pioli che è costretto a fare ancora i conti con diverse assenze. Theo Hernandez resta a casa per un problema gastrointestinale, giocherà Dalot. In attacco Leao agirà da centravanti, supportato dal trio composto da Saelemaekers, Krunic e Brahim Diaz. Rebic non convocato così come Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer e Ibrahimovic. Torna Kjaer in difesa, Tonali partirà dalla panchina. In dubbio Romagnoli, convocato ma non al meglio anche se dovrebbe partire da titolare. Ole Gunnar Solskjaer ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch di andata degli ottavi di finale di2020-21, rossoneri che vogliono trovare il successo fuori casa. Modulo 4-2-3-1 per Pioli che è costretto a fare ancora i conti con diverse assenze. Theo Hernandez resta a casa per un problema gastrointestinale, giocherà Dalot. In attacco Leao agirà da centravanti, supportato dal trio composto da Saelemaekers, Krunic e Brahim Diaz. Rebic non convocato così come Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer e Ibrahimovic. Torna Kjaer in difesa, Tonali partirà dalla panchina. In dubbio Romagnoli, convocato ma non al meglio anche se dovrebbe partire da titolare. Ole Gunnar Solskjaer ...

