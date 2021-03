LIVE Manchester United-Milan 1-0, Europa League in DIRETTA: James sbaglia da pochi passi! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Manchester United che fa possesso palla prolungato. 76? Fuori Calabria e dentro Kalulu nel Milan. 74? Fuori Bruno Fernandes, James e Wan-Bissaka, dentro Fred, Shaw e Williams per il Manchester United. 72? Diallo mette in mezzo per James che non trova la porta da due passi. 70? Fuori Brahim Diaz e Saelemaekers, dentro Tonali e Castillejo nel Milan. 68? Si preparano le sostituzioni per il Milan. 66? Milan che prova ad alzare i ritmi di gioco. 64? Leao ci prova di testa ma la palla si perde fuori. 62? Krunic con il tacco prova il passaggio per Leao, pallone fuori. 60? Kessié va al tiro con il sinistro, respinge il portiere. 58? ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78?che fa possesso palla prolungato. 76? Fuori Calabria e dentro Kalulu nel. 74? Fuori Bruno Fernandes,e Wan-Bissaka, dentro Fred, Shaw e Williams per il. 72? Diallo mette in mezzo perche non trova la porta da due passi. 70? Fuori Brahim Diaz e Saelemaekers, dentro Tonali e Castillejo nel. 68? Si preparano le sostituzioni per il. 66?che prova ad alzare i ritmi di gioco. 64? Leao ci prova di testa ma la palla si perde fuori. 62? Krunic con il tacco prova il passaggio per Leao, pallone fuori. 60? Kessié va al tiro con il sinistro, respinge il portiere. 58? ...

