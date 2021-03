LIVE Manchester United-Milan 1-0 | Europa League in DIRETTA | Diallo sblocca la partita!

(Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Kessié va al tiro con il sinistro, respinge il portiere. 58?che riesce finalmente ad andare al cross con Dalot, ma Leao viene anticipato. 56? Difficoltà per ildopo la rete subita,che accelera. 54? Ammonito McTominay per fallo su Donnarumma. 52? Gol,, il nuovo entrato riesce a segnare di testa dopo un perfetto filtrante di Bruno Fernandes,1-0. 50? Pressing offensivo del. 48? Fuori Martial e dentroper il. 46? Inizia il secondo tempo! 19.50che gioca bene e va due ...

CalcioPillole : ?? #ManchesterUnitedMilan 1-0 Rete del Manchester United! Sontuoso assist di Bruno Fernandes dalla trequarti, il… - zazoomblog : Manchester United - Milan 0 - 0 live: primo tempo - #Manchester #United #Milan #live: - gilnar76 : Manchester United-#Milan 0-0: si riprende, Amad in campo al posto di Martial LIVE #7champions #Acm #Acmilan… - lillydessi : Manchester United-Milan 0-0 | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - lillydessi : Manchester United - Milan 0-0 LIVE - Europa League. La diretta della partita - Virgilio Sport -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Manchester

LE FORMAZIONI UFFICIALIUnited (4 - 2 - 3 - 1): Henderson; Wan - Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James, Bruno Fernandes, Martial; Greenwood. All: Solskjaer Milan (4 - 2 ...Primo Tempo Tutto pronto all'Old Trafford per il match del Milan contro ilUnited valido per la gara di andata degli ottavi di finale Europa League. Ecco le scelte dei due allenatori. Le ...Entra nel vivo l'Europa League con gli incontri validi per gli ottavi di finale della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri.55' Cartellino giallo per McTominay. 54' Angolo per il Manchester: cross in mezzo, Leao allontana di testa. 53' Il Milan prova a riorganizzare le idee dopo aver subito il ...