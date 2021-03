LIVE Manchester United-Milan 0-0, Europa League in DIRETTA: Leao sfida i Red Devils! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Il Manchester United ha trovato la sconfitta solo una volta nelle ultime 10 sfide contro squadre italiane in competizioni europee (0-1 v Juventus nel 2018): ben sette successi per i Red Devils nel parziale (2 pareggi). 18.29 Il Milan è stato eliminato in sei delle ultime sette occasioni in cui ha raggiunto gli ottavi di finale di una competizione europea, dopo aver superato questo turno per nove volte consecutive, dal 1988 al 2007. L’unica eccezione nel periodo riguarda gli ottavi della Champions League 2011/12, contro l’Arsenal. 18.26 Il Manchester United è la formazione che nei sedicesimi di finale di questa competizioni ha subito meno tiri nello specchio (tre in due partite), riuscendo inoltre a tenere ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Ilha trovato la sconfitta solo una volta nelle ultime 10 sfide contro squadre italiane in competizioni europee (0-1 v Juventus nel 2018): ben sette successi per i Red Devils nel parziale (2 pareggi). 18.29 Ilè stato eliminato in sei delle ultime sette occasioni in cui ha raggiunto gli ottavi di finale di una competizione europea, dopo aver superato questo turno per nove volte consecutive, dal 1988 al 2007. L’unica eccezione nel periodo riguarda gli ottavi della Champions2011/12, contro l’Arsenal. 18.26 Ilè la formazione che nei sedicesimi di finale di questa competizioni ha subito meno tiri nello specchio (tre in due partite), riuscendo inoltre a tenere ...

Advertising

Mista_Saad : RT @calciomercatoit: MANCHESTER UNITED-MILAN LIVE! Cronaca in DIRETTA Europa League [NO Streaming] - Ftbnews24 : @SerieA #Milan #VeronaMilan #Ibra ?? - calciomercatoit : MANCHESTER UNITED-MILAN LIVE! Cronaca in DIRETTA Europa League [NO Streaming] - CalcioPillole : Europa League, #ManchesterUnitedMilan (ore 18.55). Alle 18.55 prenderà il via la sfida tra Manchester United e Mil… - sportli26181512 : Manchester United-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Rossoneri impegnati all'Old Traffo… -