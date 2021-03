LIVE Manchester United-Milan 0-0, Europa League in DIRETTA: Kessié segna con un fallo di mano! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Possesso palla prolungato del Manchester United. 21? Dalot dalla sinistra prova a mettere in mezzo, pallone bloccato dalla difesa. 19? Krunic in fase di non possesso va a fare la mezzala sinistra. 17? Leao viene ricercato in profondità, ma il lancio è sbagliato dalla difesa. 15? Pressa ora il Manchester United, ma si difende bene il Milan. 13? Milan che prende coraggio e vuole arrivare alla rete. 11? Kessié segna al volo, ma viene annullato per un tocco di braccio. 9? Telles per Martial che stoppa e tira, Donnarumma risponde presente. 7? Rete in fuorigioco di Leao! 5? Molti falli a centrocampo in questo inizio di partita. 3? Pressing alto del Manchester ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Possesso palla prolungato del. 21? Dalot dalla sinistra prova a mettere in mezzo, pallone bloccato dalla difesa. 19? Krunic in fase di non possesso va a fare la mezzala sinistra. 17? Leao viene ricercato in profondità, ma il lancio è sbagliato dalla difesa. 15? Pressa ora il, ma si difende bene il. 13?che prende coraggio e vuole arrivare alla rete. 11?al volo, ma viene annullato per un tocco di braccio. 9? Telles per Martial che stoppa e tira, Donnarumma risponde presente. 7? Rete in fuorigioco di Leao! 5? Molti falli a centrocampo in questo inizio di partita. 3? Pressing alto del...

