LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | trasferta da brividi in Russia | antipasto dei playoff

(Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di, di 29° turno, tra, in scena nella capitale russa. Seconda contro terza: quello di oggi è lo scontro di più alta classifica della massima competizione continentale, che si avvia a delineare il quadro deie potrebbe avere proprio in questa settimana la sua prima qualificata, il Barcellona. All’andata fu ila vincere per 87-91 al supplementare, e fu l’ultima sconfitta prima di una performance estremamente positiva, con un bilancio di 9-3 che ha proiettato molto in alto. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE CSKA

OA Sport

Non perdere il big - match del 29° turno di Eurolega traMosca e AX Armani Exchange Milano, giovedì 11 marzo alle ore 18.00 in- Streaming su Eurosport Player ! Eurolega James e i rimbalzi ...Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... giovedì 11 marzo, alle ore 18.00, l Olimpia sarà a Mosca per affrontare ildell ex, Mike James. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di Eurolega, di 29° turno, tra CSKA Mosca e Olimpia Mi ...CSKA Mosca-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega; match valevole per la 29.a giornata di regular season.