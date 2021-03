LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: tra poco il via in Russia, tanti scontri incrociati da ex (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Dieci minuti all’inizio! 17:45 Giornata piena di classici, quella in arrivo: oltre a CSKA-Milano ci sono anche Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv e Real Madrid-Barcellona. 17:40 L’ultima volta che Milano era andata a giocare in casa del CSKA, curiosamente, non si era giocato a Mosca, ma a Kaliningrad, nell’exclave russa che si trova tra Polonia e Lituania. Era la fine del 2019. 17:35 Questo il roster milanese alla Megasport Arena Roster Olimpia a Mosca: 0 Punter 2 LeDay 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 13 Rodriguez 15 Tarczewski 31 Shields 32 Brooks 40 Evans 42 Hines 70 Datome #insieme pic.twitter.com/TFDRSBbiVc — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:50 Dieci minuti all’inizio! 17:45 Giornata piena di classici, quella in arrivo: oltre aci sono anche Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv e Real Madrid-Barcellona. 17:40 L’ultima volta cheera andata a giocare in casa del, curiosamente, non si era giocato a, ma a Kaliningrad, nell’exclave russa che si trova tra Polonia e Lituania. Era la fine del 2019. 17:35 Questo il roster milanese alla Megasport Arena Roster: 0 Punter 2 LeDay 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 13 Rodriguez 15 Tarczewski 31 Shields 32 Brooks 40 Evans 42 Hines 70 Datome #insieme pic.twitter.com/TFDRSBbiVc —(@MI1936) ...

