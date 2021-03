LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 76-84, Eurolega basket in DIRETTA: Punter stellare con 32 punti, gli uomini di Messina espugnano la capitale russa! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – CSKA: James 21; Milano: Punter 32 FINISCE QUI, L’Olimpia Milano ESPUGNA LA MEGASPORT ARENA! 76-84 sul CSKA Mosca, erano oltre 10 anni che non accadeva in trasferta, e i playoff ora sono sempre più vicini e manca pochissimo alla conquista matematica! 76-84 2/2 Punter. Fallo di gioco mantenuto, liberi per Punter. Spende il fallo Mike James, ma sono passati quasi 8 secondi. Punter a subirlo, c’è anche una revisione arbitrale al tavolo. Clyburn sbaglia da tre, tocca Hackett, palla fuori, 14?8 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: James 21;32 FINISCE QUI, L’ESPUGNA LA MEGASPORT ARENA! 76-84 sul, erano oltre 10 anni che non accadeva in trasferta, e i playoff ora sono sempre più vicini e manca pochissimo alla conquista matematica! 76-84 2/2. Fallo di gioco mantenuto, liberi per. Spende il fallo Mike James, ma sono passati quasi 8 secondi.a subirlo, c’è anche una revisione arbitrale al tavolo. Clyburn sbaglia da tre, tocca Hackett, palla fuori, 14?8 ...

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi comandano per 40 minuti a Mosca, con uno straordinario Punter ed una gran prova di squadra #CSKAXM #Eurole… - OlimpiaMiNews : I biancorossi comandano per 40 minuti a Mosca, con uno straordinario Punter ed una gran prova di squadra #CSKAXM… - zazoomblog : LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 68-74 Eurolega basket in DIRETTA: a 5? dalla fine i moscoviti cercano la rimonta -… - zazoomblog : LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 25-37 Eurolega basket in DIRETTA: i russi cercano il recupero a metà secondo quarto… - zazoomblog : LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 25-37 Eurolega basket in DIRETTA: i russi cercano il recupero a metà secondo quarto… -