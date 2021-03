LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 6-12, Eurolega basket in DIRETTA: gran partenza milanese (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-15 ROLL! Da tre, e c’è time out in campo. Air ball di Mike James da dieci metri. 6-12 Arresto e tiro di Punter dalla media. 6-10 Penetrazione facile di James. 4-10 3/3 Punter. Palla recuperata a metà campo da Milano, Punter viene pescato da LeDay, James non riesce a fermarlo regolarmente: tre tiri liberi. 4-7 Raccoglie palla vicino a canestro Roll e segna facilmente. 3’15” trascorsi. 4-5 2/2 James. Fallo di Roll sulla penetrazione di James per andare in aiuto su Punter: liberi. Mike James entra e subito pressa fortissimo su Roll, che commette infrazione di 8 secondi; palla persa. 2-5 Fallo di Hines su Hilliard, che guadagna due liberi entrambi realizzati. 0-5 Contropiede Milano da difesa perfetta: schiaccia LeDay! Parecchi errori nei primi due minuti. 0-3 Realizza ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-15 ROLL! Da tre, e c’è time out in campo. Air ball di Mike James da dieci metri. 6-12 Arresto e tiro di Punter dalla media. 6-10 Penetrazione facile di James. 4-10 3/3 Punter. Palla recuperata a metà campo da, Punter viene pescato da LeDay, James non riesce a fermarlo regolarmente: tre tiri liberi. 4-7 Raccoglie palla vicino a canestro Roll e segna facilmente. 3’15” trascorsi. 4-5 2/2 James. Fallo di Roll sulla penetrazione di James per andare in aiuto su Punter: liberi. Mike James entra e subito pressa fortissimo su Roll, che commette infrazione di 8 secondi; palla persa. 2-5 Fallo di Hines su Hilliard, che guadagna due liberi entrambi realizzati. 0-5 Contropiededa difesa perfetta: schiaccia LeDay! Parecchi errori nei primi due minuti. 0-3 Realizza ...

