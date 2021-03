LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 46-56, Eurolega basket in DIRETTA: Punter tiene lontani i moscoviti (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out in campo con poco più di 3? da giocare nel terzo quarto. 51-59 Punter! E sono 22 sullo scarico di Shields per la tripla frontale! 51-56 Tripla di Mike James. 48-56 Invenzione di Shengelia per l’appoggio. Stoppatona volante di Bolomboy su Punter. 46-56 2/2 Punter. Prova ad andare verso canestro Punter: subisce fallo, liberi. Kurbanov trova un gran fallo di sfondamento negando i due punti facili a LeDay in transizione. 6? alla fine del terzo quato. Sbaglia l’aggiuntivo LeDay. 46-54 E numero di LeDay! Riceve da Roll quello che vorrebbe essere un alley oop, ma non può a causa della pressione di Hackett che va a commettere fallo per il libero aggiuntivo. 46-52 Terza tripla di Shengelia. 43-52 STOPPATA CLAMOROSA DI HINES SU BOLOMBOY! E ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out in campo con poco più di 3? da giocare nel terzo quarto. 51-59! E sono 22 sullo scarico di Shields per la tripla frontale! 51-56 Tripla di Mike James. 48-56 Invenzione di Shengelia per l’appoggio. Stoppatona volante di Bolomboy su. 46-56 2/2. Prova ad andare verso canestro: subisce fallo, liberi. Kurbanov trova un gran fallo di sfondamento negando i due punti facili a LeDay in transizione. 6? alla fine del terzo quato. Sbaglia l’aggiuntivo LeDay. 46-54 E numero di LeDay! Riceve da Roll quello che vorrebbe essere un alley oop, ma non può a causa della pressione di Hackett che va a commettere fallo per il libero aggiuntivo. 46-52 Terza tripla di Shengelia. 43-52 STOPPATA CLAMOROSA DI HINES SU BOLOMBOY! E ...

