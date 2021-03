LIVE – Cska Mosca-Olimpia Milano 19-32, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 11 marzo 2021) Scontro tra grandi in Europa, Cska Mosca e AX Armani Exchange Olimpia Milano si sfidano nella 29° giornata di Eurolega 2020/2021. I meneghini sono terzi proprio alle spalle dei russi che dalla loro avranno il fattore campo in una sfida che promette grande spettacolo. Giovedì 11 marzo alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Cska Mosca-Olimpia Milano 19-32 13? – Ancora James! Stavolta con la tripla, Messina chiama il time out: 19-32 12? – Ancora James, Cska che prova a reagire con un 6-0 in apertura di periodo 11? – James a segno in apertura del secondo ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Scontro tra grandi in Europa,e AX Armani Exchangesi sfidano nella 29° giornata di. I meneghini sono terzi proprio alle spalle dei russi che dalla loro avranno il fattore campo in una sfida che promette grande spettacolo. Giovedì 11 marzo alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA19-32 13? – Ancora James! Stavolta con la tripla, Messina chiama il time out: 19-32 12? – Ancora James,che prova a reagire con un 6-0 in apertura di periodo 11? – James a segno in apertura del secondo ...

