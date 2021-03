LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand, rischio rinvio. Burling: “Conta la velocità, non le partenze” (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROSSIME REGATE A rischio rinvio: PREVISTO VENTO TROPPO BASSO! COSA SUCCEDE SE C’E’ POCO VENTO? SCENARI E REGOLAMENTO PETER Burling AVVISA Luna Rossa: “Conta LA VELOCITA’ DELLA BARCA, NON CHI VINCE LE partenze” FRANCESCO BRUNI DIFENDE L’ERRORE DI JAMES SPITHILL: “AVREI FATTO LO STESSO” “COSA RISPONDE ALLA GENTE CHE NON CREDEVA IN Luna Rossa?”; “GENTE COME TE?”: LA RISPOSTA DI SPITHILL Luna Rossa-NEW Zealand VENERDI’ 12 MARZO: PROGRAMMA, ORARI, TV, REPLICHE GIORNO DI RIPOSO PER Luna Rossa E TEAM NEW ZELAND: NON SI SONO ALLENATE VIDEO: IL VOLTO ABBATTUTO DI PETER ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROSSIME REGATE A: PREVISTO VENTO TROPPO BASSO! COSA SUCCEDE SE C’E’ POCO VENTO? SCENARI E REGOLAMENTO PETERAVVISA: “LA VELOCITA’ DELLA BARCA, NON CHI VINCE LE” FRANCESCO BRUNI DIFENDE L’ERRORE DI JAMES SPITHILL: “AVREI FATTO LO STESSO” “COSA RISPONDE ALLA GENTE CHE NON CREDEVA IN?”; “GENTE COME TE?”: LA RISPOSTA DI SPITHILL-NEWVENERDI’ 12 MARZO: PROGRAMMA, ORARI, TV, REPLICHE GIORNO DI RIPOSO PERE TEAM NEW ZELAND: NON SI SONO ALLENATE VIDEO: IL VOLTO ABBATTUTO DI PETER ...

