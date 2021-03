L’Italia ferma un lotto del vaccino AstraZeneca dopo la morte di due uomini in Sicilia (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva lo stop, su tutto il territorio nazionale, dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid.Una decisione che è stata presa in via del tutto precauzionale dopo la segnalazione due decessi. Aifa, infatti, in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europeo, si riserva la possibilità di prendere ulteriori provvedimenti. La morte del poliziotto e del sottoufficiale Al momento, è bene ricordarlo, non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e questi eventi. Come già emerso si tratta dei decessi di due uomini in Sicilia, un poliziotto morto a Catania per trombosi il 7 marzo dopo la somministrazione del vaccino, e un ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva lo stop, su tutto il territorio nazionale, dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alABV2856 delanti-Covid.Una decisione che è stata presa in via del tutto precauzionalela segnalazione due decessi. Aifa, infatti, in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europeo, si riserva la possibilità di prendere ulteriori provvedimenti. Ladel poliziotto e del sottoufficiale Al momento, è bene ricordarlo, non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione dele questi eventi. Come già emerso si tratta dei decessi di duein, un poliziotto morto a Catania per trombosi il 7 marzola somministrazione del, e un ...

