L'Italia avrà la sua Hydrogen Valley. Il progetto ENEA costruirà l'incubatore di ricerca sull'idrogeno nei pressi di Roma (Di giovedì 11 marzo 2021) Una Hydrogen Valley alle porte di Roma tutta dedicata alla ricerca e all'implementazione dell'idrogeno come vettore energetico. Si farà nel Centro ENEA Casaccia e conterà su un investimento iniziale di 14 milioni di euro. Anche Bosch porterà le sue soluzioni e applicazioni industriali legate all'idrogeno...

