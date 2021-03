L’Isola dei Famosi | in aeroporto sono volati stracci fra Daniela Martani e Vera Gemma

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 marzo 2021)deiha un grossissimo handicap rispetto al Grande Fratello Vip, che è quello di far familiarizzare i naufraghi durante tutto il tragitto Italia-Honduras e durante il periodo di isolamento e addestramento… senza essere ripresi dalle telecamere. In questa fase, infatti, i vip si annusano, scattano le prime amicizie e le prime alleanze ed anche, come in questo caso, i primi litigi. Come riportato da DavideMaggio.it, in quel di Milano in occasione della partenza per l’Honduras,avrebbero violentemente litigato a causa di una pelliccia che l’attrice aveva indosso. Sintetica, ma che lacredeva fosse. “sarebbe stata rimprota al loro ...