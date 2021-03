L'Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini salterà la prima puntata (Di giovedì 11 marzo 2021) La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata, ma il famoso reality show in onda da lunedì prossimo su Canale 5 ha già attirato su di sè molta curiosità da parte dei telespettatori. Gli imprevisti non sono sicuramente mancati tra discussioni relative alla scelta dei concorrenti e litigi tra i futuri naufraghi. Oltre a questi problemi però lo show di casa Mediaset si ritrova a dover affrontare un nuovo problema: Elettra Lamborghini non sarà presente in studio nella prima puntata. Elettra Lamborghini non ci sarà nella pima puntata: ecco perchè Secondo una clamorosa indiscrezione riportata dal portale TvBlog, Elettra Lamborghini non sarà presente nelle vesti di opinionista durante ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 marzo 2021) La quindicesima edizione de L'deinon è ancora iniziata, ma il famoso reality show in onda da lunedì prossimo su Canale 5 ha già attirato su di sè molta curiosità da parte dei telespettatori. Gli imprevisti non sono sicuramente mancati tra discussioni relative alla scelta dei concorrenti e litigi tra i futuri naufraghi. Oltre a questi problemi però lo show di casa Mediaset si ritrova a dover affrontare un nuovo problema:non sarà presente in studio nellanon ci sarà nella pima: ecco perchè Secondo una clamorosa indiscrezione riportata dal portale TvBlog,non sarà presente nelle vesti di opinionista durante ...

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - Nicholas_Dls00 : Elettra Lamborghini è risultata positiva al #COVID19 e non ci sarà per 2 puntate (intanto) dell'#isoladeifamosi… - zazoomblog : Elettra Lamborghini assente all’Isola dei Famosi 2021? E’ in quarantena - #Elettra #Lamborghini #assente… -