L’Isola dei Famosi | Elettra Lamborghini rimpiazzata come opinionista

Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere il nome di punta delle nuove opinioniste de L'Isola dei Famosi, ma purtroppo, nel corso delle ultimissime ora, durante un normale tampone di controllo, la giovane donna sarebbe risultata positiva al CoronaVirus e, come accade in questi casi, è scattato L'Isolamento domiciliare. Ma ecco che, ora, spunta il nome del suo probabile sostituto. Il nome ipotizzato A causa del Covid-19, Elettra Lamborghini non potrà essere presente in studio durante la prima puntata del reality, L'Isola dei Famosi, fissato per lunedì 15 marzo 2021 e, molto probabilmente, anche per le successive due. Per tale motivo, la produzione del programma condotto da Ilary Blasi ha subito pensato al piano B che ...

