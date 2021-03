L’Isola dei famosi | due concorrenti già litigano prima dell’inizio del reality

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 11 marzo 2021)deiè ai nastri di partenza. Lunedì 15 marzo andrà infatti in onda su Canale 5 lapuntata delshow, quest’anno condotto per lavolta da Ilary Blasi. Sembrerebbe però che duenon abbiano voluto aspettare la diretta della prossima settimana per scambiarsi i primi complimenti, volendo usare un eufemismo. A ricostruire quanto accaduto tra Daniela Martani e Vera Gemma ci ha pensato il portale DavideMaggio.it, secondo cui le due naufraghe sono state protagoniste di una lite in aeroporto, in occasione della partenza del gruppo per l’Honduras. Ma cos’è successo di tanto grave da scaldare subito gli animi delle due future protagoniste de? La colpa sarebbe di una pelliccia, indossata dall’attrice e creduta vera dalla ...