L’insostenibile costo della carne, Innocenzi: “Non produciamo diversamente dagli altri. Impatto devastante in tutto il mondo, anche in Italia” (Di giovedì 11 marzo 2021) “È la prima volta che viene calcolato il costo della carne in Italia. Questo report va portato nelle sedi istituzionali dove si prendono le decisioni”. Così la giornalista e conduttrice televisiva Giulia Innocenzi commenta i dati contenuti del rapporto ‘Il costo nascosto del consumo di carne in Italia’, uno studio scientifico indipendente commissionato dalla Lav (Lega anti vivisezione) alla società di consulenza Demetra, specializzata in ricerca scientifica sulla sostenibilità. Dello studio, ricevuto in anteprima dai nostri utenti Sostenitori (scopri qui come diventarlo) e scaricabile sul sito di Lav si è parlato in una diretta de ilfattoquotidiano.it, anche con il direttore generale di Lav, Roberto Bennati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “È la prima volta che viene calcolato ilin. Questo report va portato nelle sedi istituzionali dove si prendono le decisioni”. Così la giornalista e conduttrice televisiva Giuliacommenta i dati contenuti del rapporto ‘Ilnasdel consumo diin’, uno studio scientifico indipendente commissionato dalla Lav (Lega anti vivisezione) alla società di consulenza Demetra, specializzata in ricerca scientifica sulla sostenibilità. Dello studio, ricevuto in anteprima dai nostri utenti Sostenitori (scopri qui come diventarlo) e scaricabile sul sito di Lav si è parlato in una diretta de ilfattoquotidiano.it,con il direttore generale di Lav, Roberto Bennati e ...

