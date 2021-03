L’indice Rt della Campania schizza a 1 76 | Gimbe | “Zona rossa unica soluzione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è un dato allarmante dietro la decisione di Vincenzo De Luca su un’ulteriore stretta per tenere a freno l’emergenza Covid in. Ieri sera il presidenteRegione ha emanato un’ordinanza con la quale ha chiuso – tra gli altri – parchi pubblici, mercati, lungomare e piazze fino al 21 marzo. Inasprire laè stato un atto necessario in funzione ai dati relativi alRt che per lasi presentano come allarmanti. Nel territorio regionaleè infatti a un valore di 1.76, con intervalli di confidenza 1.65-1.87, con una incidenza di malattia a sette giorni di 285 casi ogni 100mila abitanti, molto al di sopramedia nazionale che si attesta intorno ai 207 per 100mila abitanti. A rendere ...