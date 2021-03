Libia | il governo di transizione di Dbeibah ottiene la fiducia | porterà il Paese alle elezioni il 24 dicembre

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ha incassato unaper nulla scontata, e col suoe sotto la regia dell’Onu traghetterà lafinodel 24. La Camera dei rappresentanti ha infatti approvato la lista dei 26 ministri proposti dal premier Abdul Hamidcon 132 voti (e solo due astenuti secondo i media) in una votazione praticamente per acclamazione svoltasi a Sirte: quindi proprio sulla faglia che finora spacca ilfra Tripolitania a influenza turca e Cirenaica dominata dal generale Khalifa Haftar con i suoiati internazionali, Russia in testa. Il giuramento è stato annunciato per lunedì prossimo a Bengasi e i due esecutivi che finora si spartivano la, quello tripolino del premier Fayez ...

... esperta die docente di Storia contemporanea dei Paesi mediterranei all'Università di Macerata da noi intervistata, " un vero miracolo e un grande segnale di speranza per la". Un...L' operazione con laconsacrò definitivamente le qualità, già ampiamente dimostrate, di fine ...per la Farnesina (fu poi la sorella Susanna a essere nominata Ministro degli Esteri nel...Milioni di egiziani, stanchi della corruzione dilagante a livello governativo, dell’essere privati dei propri diritti umani, degli arresti e dei processi sommari alle donne che in qualche modo avevano ...Tobruk ha trattato per due giorni con Dbeibah per avere maggior peso nell’esecutivo, ottenendo altri ministri. Il giuramento sarà il 15 marzo a Bengasi.