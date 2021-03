L’Europa ha pochi vaccini, ma ha esportato 34 milioni di dosi (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Italia ha bloccato l’esportazione di 250 milioni di dosi di vaccino AstraZenca verso l’Australia. Potrebbe trattarsi però solo di una goccia nel mare di esportazioni partite dalla Ue. Secondo Bloomberg finora sono state circa 34 milioni le dosi uscite dall’Unione europea verso altri Paesi. Nonostante da gennaio sia in vigore il regolamento europeo sugli export dei vaccini, infatti, l’Ue ha continuato a esportare ben 34 milioni di dosi a 31 paesi extra-europei. Finora il primo e unico premier a rispettare il regolamento deciso a Bruxelles è stato Mario Draghi, che come detto ha bloccato 250mila dosi Astrazeneca in partenza dall’Italia verso l’Australia. Delle 34 milioni di dosi esportate, 9,1 milioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Italia ha bloccato l’esportazione di 250didi vaccino AstraZenca verso l’Australia. Potrebbe trattarsi però solo di una goccia nel mare di esportazioni partite dalla Ue. Secondo Bloomberg finora sono state circa 34leuscite dall’Unione europea verso altri Paesi. Nonostante da gennaio sia in vigore il regolamento europeo sugli export dei, infatti, l’Ue ha continuato a esportare ben 34dia 31 paesi extra-europei. Finora il primo e unico premier a rispettare il regolamento deciso a Bruxelles è stato Mario Draghi, che come detto ha bloccato 250milaAstrazeneca in partenza dall’Italia verso l’Australia. Delle 34diesportate, 9,1...

Advertising

VeronaNews_net : Per +Europa l’equazione delle restrizioni combacia con i pochi vaccini – - visitorcity : RT @Restart_Rai: Siamo a marzo, e in Europa sono ancora pochissime le persone che sono state vaccinate. Eppure ci avevano promesso che sare… - Restart_Rai : Siamo a marzo, e in Europa sono ancora pochissime le persone che sono state vaccinate. Eppure ci avevano promesso c… - ZenatiDavide : Grazie all’Europa, ora la Spagna “sogna” estradizione dei catalani in pochi mesi: La decisione del Parlamento europ… - stefanoruggier4 : RT @PastorellaGiu: Tra pochi minuti, alle ore 11.00, live su Facebook presentiamo 'Un Programma per l'Italia', il tavolo di lavoro congiunt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa pochi Sputnik V, il vaccino russo sarà prodotto in Italia: 10 milioni di dosi entro il 2021 Corriere della Sera