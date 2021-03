Letta convince le anime del Pd: anche gli ex renziani verso il sì all'ex premier (Di giovedì 11 marzo 2021) Le diverse anime del Pd stanno convergendo sul nome di Enrico Letta, per sincera volontà oppure per necessità, dato che quello dell'ex premier è un nome difficile cui dire di no. Questo sempre che ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Le diversedel Pd stanno convergendo sul nome di Enrico, per sincera volontà oppure per necessità, dato che quello dell'exè un nome difficile cui dire di no. Questo sempre che ...

Advertising

globalistIT : Ma Letta deve ancora sciogliere la riserva. Come dire, forse stanno facendo i conti senza l'oste - fotoNik2 : RT @FedeAngeli: L'unica cosa che non mi convince dell'operazione Letta è che a chiedergli di fare questo passo è stato Franceschini, uno de… - solodenti : RT @FedeAngeli: L'unica cosa che non mi convince dell'operazione Letta è che a chiedergli di fare questo passo è stato Franceschini, uno de… - PietroSpina3 : RT @FedeAngeli: L'unica cosa che non mi convince dell'operazione Letta è che a chiedergli di fare questo passo è stato Franceschini, uno de… - AngelaCavelli : RT @FedeAngeli: L'unica cosa che non mi convince dell'operazione Letta è che a chiedergli di fare questo passo è stato Franceschini, uno de… -