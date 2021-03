Lesione muscolare per Demiral | salta la sfida col Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 marzo 2021) Merih, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato unadi basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni e per questo non sarà a disposizione di Pirlo per lacoldi mercoledì prossimo. L'articolo ilsta.