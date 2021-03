L' esercito israeliano ha raggiunto l' immunità di gregge | ' Siamo i primi al mondo'

Advertising

6000sardine : Vergogna! Quando Maggiori e Capitani dell'esercito israeliano organizzano raid per la minaccia rappresentata da ben… - rubio_chef : Muhammad Abdel Raziq, pischello di 15 anni, è stato ammazzato dai suprematisti ebraici dell’esercito illegale di oc… - rubio_chef : L’armata del male (quella sionista dell’esercito illegale di occupazione dello stato teocratico di apartheid israel… - donpas52 : RT @6000sardine: Vergogna! Quando Maggiori e Capitani dell'esercito israeliano organizzano raid per la minaccia rappresentata da ben 5 bamb… - nufio59 : RT @petunianelsole: L'esercito israeliano (Idf) è il primo al mondo a raggiungere l'immunità di gregge. -

Ultime Notizie dalla rete : esercito israeliano

Come annunciato dal generale Itzik Turgeman, direttore di logistica e tecnologia, l'è il primo al mondo a raggiungere l'immunità di gregge per il Covid - 19, grazie a un'intensa ...Una notizia fodamentale nella lotta alla . L' (Idf) è il primo al mondo a raggiungere l' per il . Lo ha annunciato il generale Itzik Turgeman, direttore di logistica e tecnologia. 'Dopo 10 settimane - ...TEL AVIV. L'esercito israeliano (Idf) è il primo al mondo a raggiungere l'immunità di gregge per il Covid. Lo ha annunciato il generale Itzik Turgeman, direttore di logistica e tecnologia. «Dopo 10 se ...I casi di Covid nel mondo superano i 118 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,6 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...