Advertising

ETGazzetta : L'errore di #Ronaldo con il #Porto inguaia anche lo #Schalke. Ecco perché... - KevinJava_7 : RT @marco_rogerio_: Il problema non è #Ronaldo e mai lo sarà! Io la penso così. Alla base, c'è un errore, molto pesante. La penso così. #J… - sportli26181512 : Juve-Porto, Cristiano Ronaldo in barriera? L'opinione di Capello e Costacurta. Video: Il video del commento di Fabi… - marco_rogerio_ : Il problema non è #Ronaldo e mai lo sarà! Io la penso così. Alla base, c'è un errore, molto pesante. La penso così… - Bremb9_8 : @Matt_valente91 @FabRavezzani Ma il fatto è che se prendi Ronaldo devi poter poi costruire una squadra intorno a lu… -

Ultime Notizie dalla rete : errore Ronaldo

Traditi, da un insospettabile. L'di Cristianosul gol segnato da Sergio Oliveira durante i supplementari di Juventus - Porto, non fa piangere solo i tifosi bianconeri. Per lo Schalke, l'eliminazione dei campioni d'...... le parole di Pirlo che ha ammesso - suo malgrado - quell'costato caro ai bianconeri. ...ha le spalle incurvate, la testa raccolta e inclinata come se gli stesse per arrivare addosso ...«Dopo il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba»: così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, raggiunto ieri dall'inviato ...In Spagna stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Fabio Capello dopo l’eliminazione in Champions della Juventus. La Juve è stata eliminata perché ha messo in barriera due giocato ...