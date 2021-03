Leone | pioggia di dividendi ai soci Il rinnovo di Donnet e nuovo piano

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 11 marzo 2021) Non c'è che dire. E' vero che nell'anno del Covid l'utile ha fatto meno 30%, ma le Assicurazioni Generali sono una compagnia ben gestita. Un punto su cui concordano anche i litigiosi azionisti. Con la gestione operativa in grande salute, il Ceo Philippe, anche in un esercizio difficilissimo come quello dell'esplosione della pandemia, si è potuto concedere il lusso di dare un segnale al mercato attingendo anche dalle riserve e alzando il payout quest'anno dal 70 al 90%. Politica che riempirà dii principalidella compagnia che, con l'unica eccezione dei Benetton titolari quasi del 4% del capitale, siedono anche in consiglio di amministrazione.