L’emancipazione femminile raccontata dalle copertine delle riviste

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “C’è stato un cambiamento molto tangibile, iniziato lo scorso anno, che è stato particolarmente evidente scorrendo le copertine delle riviste che sono presenti su Readly – la app per la lettura in digitale dei periodici – così come buttando uno sguardo nelle edicole. Sulle copertine delle riviste, cioè, i toni sono diventati via via più forti, le immagini più impattanti, gli eroi – e le eroine – erano rappresentati in modo più realistico. Il 2021 sembra andare in questa nuova, giusta e necessaria direzione, a piccoli passi: Kamala Harris diventa la prima (e, secondo le sue stesse parole, ‘non ultima’) vicepresidente degli Stati Uniti donna, nera e asiatico-americana. Quando sale sul podio, raddrizza le spalle, alza il mento e inspira visibilmente. È un istante, probabilmente invisibile a molti, ma cruciale, che racchiude in sé l’inizio di qualcosa che ha richiesto coraggio, determinazione, consapevolezza che avrà importanza per altri come te: l’apertura di una porta che permetterà ad altre donne di seguirti. Non è necessario diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Tutti abbiamo un’influenza su coloro che ci circondano; questo significa che abbiamo la responsabilità e l’opportunità di cercare e creare porte”. Lo scrive in un articolo ‘8 marzo: tracce di emancipazione femminile… in copertina‘ Marie Sophie Von Bibra, Head of Growth Italy, Readly.