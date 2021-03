L'Ema autorizza il vaccino Johnson&Johnson: in Italia in arrivo 6,5 milioni di dosi (Di giovedì 11 marzo 2021) E' arrivato l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino anti-covid Johnson&Johnson. Che il semaforo verde al siero di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) E' arrivato l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) alanti-covid Johnson&Johnson. Che il semaforo verde al siero di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo...

Advertising

TgLa7 : ????#Vaccino: #Ema autorizza il Johnson&Johnson - repubblica : ?? Coronavirus, l'Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson per gli over 18 - HuffPostItalia : Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson: è il primo monodose - JacopoRampini : RT @repubblica: ?? Coronavirus, l'Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson per gli over 18 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Coronavirus, l'Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson per gli over 18 -