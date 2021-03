Le tre mosse decisive a casa | ecco come respingere il virus

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ignazio Riccio Si usano quasi sempre gli antivirali, poiché l’obiettivo primario è quello di abbassare la carica del. Ciò può permettere di controllare con più tranquillità l’evolversi della malattia L’evoluzione della malattia virale da Covid-19, comprese le varianti degli ultimi mesi, resta imprevedibile ed è diversa a seconda del sistema immunitario dei singoli pazienti. L’infezione può risolversi in maniera veloce,una semplice influenza stagionale, oppure procurare effetti gravi, che peggiorano fino alla morte dell’ammalato. Nel primo caso, i sintomi sono quelli comuni: febbre, tosse, mal di gola, nausea, perdita di gusto e olfatto. Nel secondo, subentrano problemi respiratori seri, con polmoniti e scarsa ossigenazione nel sangue. A un anno dall’esplosione della pandemia in tutto il mondo, però, qualche passo in avanti è ...