Le previsioni meteo per l'Italia dell'11 marzo, la pioggia è solo un ricordo (Di giovedì 11 marzo 2021) Le previsioni meteo per l'Italia di giovedì 11 marzo indicano la presenza di una vasta sacca di alta pressione che di fatto spazza via la perturbazione che in questi giorni ha portato sulla Penisola neve, temporali e calo delle temperature. Torna il buon tempo. Per la giornata di oggi il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta medio di livello giallo per la Puglia. Il Bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, mercoledì 10 marzo, e valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 11 marzo indica un bollettino di allerta meteo di livello giallo per rischio temporali sulla Puglia.

