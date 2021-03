Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale di RaiNews (Di giovedì 11 marzo 2021) Non uscirà come prima, il mondo, dalla pandemia. Lo si capisce bene già ora, guardando ai tempi e alle modalità della risposta. Diseguaglianze accentuate fra Nord e Sud del mondo, e forse anche fra le due sponde dell'Atlantico, se dovessimo sintetizzare un bilancio emozionale di una giornata, quella di ieri, difficile per l'Europa, e con gli Stati Uniti già protesi alla festa del 4 luglio, con gli americani vaccinati Leggi su rainews (Di giovedì 11 marzo 2021) Non uscirà come prima, il, dalla pandemia. Lo si capisce bene già ora, guardando ai tempi e alle modalità della risposta. Diseguaglianze accentuate fra Nord e Sud del, e forse anche fra le due sponde dell'Atlantico, se dovessimo sintetizzare un bilancio emozionale di una giornata, quella di ieri, difficile per l'Europa, e con gli Stati Uniti già protesi alla festa del 4 luglio, con gli americani vaccinati

