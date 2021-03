Le mascherine invadono la barriera corallina delle Filippine | con il Covid 280 tonnellate di rifiuti extra al giorno

(Di giovedì 11 marzo 2021)invasa dai: con il280alMigliaia dichirurgiche si stanno riversando sulla: sono addirittura 280, secondo una stima dell’Asian Development Bank, ledialche si riversano in mare dall’inizio dell’epidemia di. A denunciare la vicenda è un servizio della Bbc, in cui vengono mostrate le impressionante immagini deiche si accumulano vicino la capitale Manila. I gruppi ambientalisti, secondo quanto riferisce l’emittente britannica, avvertono ...

Advertising

tweetnewsit : Le mascherine chirurgiche usate rischiano di rovinare le coste filippine, soprattutto di fronte alla capitale Manila -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine invadono

Blasting News Italia

... obbligo die capienze ridotte nella sale da ballo. Senza dimenticare che lo stesso ... con giovani chei centri storici senza alcuna possibilità di controllo sugli assembramenti. Il ...... rispettare rigorosamente le regole, indossare sempre leFFP2, sugli autobus, nei negozi,... Filosofia che ora, di fronte alle varianti pericolose che ci, ci rendiamo conto che non ...I vertici militari USA hanno avvertito che la Cina potrebbe invadere Taiwan. Prossima settimana primo ... gli USA potrebbero impedire l'invasione di Taiwan Cina in Africa: la ‘mascherina’ è solo un ...Non si spegne la polemica nata tra l'amministrazione di Rescaldina e l'opposizione di centrodestra dopo le critiche mosse dal vicesindaco alla decisione di chiudere le scuole in Lombardia ...