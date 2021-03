Lazio zona rossa, tutta Italia chiusa o in arancione tranne Sardegna da lunedì (Di giovedì 11 marzo 2021) Lazio verso la zona rossa, insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto. tutta l'Italia dovrebbe infatti essere tutta rossa e arancione, eccetto la Sardegna. Le Regioni dovrebbero cambiare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021)verso la, insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto.l'dovrebbe infatti essere, eccetto la. Le Regioni dovrebbero cambiare...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in… - petergomezblog : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: dati da zona rossa. Verso la stretta anche Lombardia, Emilia e Friuli. Rischia il Ven… - Agenzia_Dire : Il #Lazio si prepara a cambiare colore: ecco i dati che causeranno il passaggio della regione in #zonaarancione. - AntonioParisi00 : RT @mattinodinapoli: Lazio zona rossa, tutta Italia chiusa o in arancione tranne Sardegna da lunedì - CristinaAntonu : RT @marcoregni: **FLASH -COVID: LAZIO VERSO ZONA ROSSA INSIEME A VENETO E FVG- FLASH** = (Ram/Adnkronos Salute) @Adnkronos @adnk_salute -