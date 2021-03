Lavoro, Orlando: “Verso proroga del blocco dei licenziamenti. Presto protocollo per vaccini in azienda” (Di giovedì 11 marzo 2021) La priorità è quella della riforma degli ammortizzatori sociali, per andare Verso “l’universalizzazione e la semplificazione delle misure”, senza dimenticare che nel mondo del Lavoro c’è una questione di genere drammatica, perché “le donne sono state doppiamente discriminate, sia per quanto riguarda la domanda sia per l’offerta”. Sentito in commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, il ministro Andrea Orlando ha soprattutto sottolineato che “andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) La priorità è quella della riforma degli ammortizzatori sociali, per andare“l’universalizzazione e la semplificazione delle misure”, senza dimenticare che nel mondo delc’è una questione di genere drammatica, perché “le donne sono state doppiamente discriminate, sia per quanto riguarda la domanda sia per l’offerta”. Sentito in commissionedel Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, il ministro Andreaha soprattutto sottolineato che “andiamo nella direzione di unadeldei, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori ...

